João Campos afasta funcionário que se recusou a sair de banheiro feminino na Orla de Boa Viagem

Além de afastar o funcionário, o prefeito João Campos também usou as redes sociais para informou que determinou a apuração do caso.

Mulher gravou funcionário dentro do banheiro feminino na Orla de Boa Viagem depois dele se recusar a sair do local para que ela usasse a unidade. (Reprodução/Redes Sociais)

O prefeito João Campos usou o seu perfil no X para informar que já determinou o afastamento do funcionário da Prefeitura do Recife (PCR) que se recusou a sair de dentro do banheiro feminino, na Orla da Praia de Boa Viagem, para que uma mulher usasse o local. “Não podemos tolerar esse tipo de atuação. Muito menos de quem presta serviço público”, disse no post.

O gestor também disse na publicação que também determinou a apuração do caso, que aconteceu na noite da última quarta-feira (4). Como já noticiado pelo Diario, a mulher que pretendia usar o banheiro gravou um vídeo expondo a situação e as imagens circulam nas redes sociais.

“Essa é a orla de boa viagem, o banheiro feminino. O funcionário se recusa a sair, ele tá dentro do banheiro feminino. Eu pedi com toda educação para ele sair, ele se recusa. Ele tá me gravando, mas eu também tô gravando ele”, disse ela na ocasião.

Procurada pelo Diario de Pernambuco mais cedo, a Prefeitura do Recife informou, através da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), que o funcionário em questão é ligado a uma empresa terceirizada.