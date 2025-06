Mulher flagra funcionário fardado em banheiro feminino da orla de Boa Viagem: "Se recusou a sair"

Caso aconteceu na noite desta quarta (4) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma situação inusitada que aconteceu no Banheiro 11 da orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite desta quarta (4). Uma mulher gravou um funcionário da Prefeitura do Recife (PCR), sentado dentro do banheiro feminino da unidade, se recusando a sair para que ela usasse o local.

“Essa é a orla de boa viagem, o banheiro feminino. O funcionário se recusa a sair, ele tá dentro do banheiro feminino. Eu pedi com toda educação para ele sair, ele se recusa. Ele tá me gravando, mas eu também tô gravando ele”, disse a mulher ao capturar as imagens.

O Diario de Pernambuco procurou a Prefeitura do Recife (PCR), para entender se houve alguma medida tomada em relação ao funcionário. A resposta veio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb).

Segundo a corporação, a empresa terceirizada a qual está ligada o funcionário do episódio foi notificada, para que adote as medidas cabíveis com relação ao homem. Não foi especificado se as medidas envolvem advertência ou demissão.