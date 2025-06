Idosa é encontrada morta em açude em Caruaru

Marinalva morava perto do açude (Foto: Reprodução/Instagram)

O corpo de uma idosa identificada como Marinalva do Nascimento Silva, de 62 anos, foi encontrado boiando dentro de um açude no Distrito de Gonçalves Ferreira, na zona rural de Caruaru, no Agreste. A vítima foi encontrada na tarde da quarta-feira (4).

Marinalva morava perto da represa onde foi encontrada, que fica em uma propriedade privada. O corpo dela foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) e a ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como caso de afogamento e morte a esclarecer.

Informações extraoficiais dão conta de que a vítima fazia tratamento psiquiátrico para depressão.