Bebê de 1 ano morre afogada dentro de caixa d'água em Olinda

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima estava tomando banho no reservatório quando se afogou

/Foto: Rafael Vieira/ DP

Uma menina de 1 ano e 8 meses morreu afogada dentro de uma caixa d’água nesta quarta-feira (16), no bairro de Jatobá, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu.





De acordo com relatos de testemunhas, a vítima estava tomando banho no reservatório, junto com outra criança de 2 anos, prática que, segundo vizinhos, era comum na residência. A mãe teria se ausentado por alguns minutos e, ao retornar, encontrou a filha já se afogando.





A caixa d’água tem capacidade para 500 litros, mas, no momento do incidente, estava com cerca de 150 litros, conforme informações da perícia.





A bebê foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tabajara, onde passou por diversas manobras de reanimação. Apesar dos esforços da equipe médica, ela sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. A outra criança que estava no local não se feriu.





Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito foi instaurado para apurar os fatos. “As diligências já foram iniciadas e as investigações seguirão até a elucidação total dos fatos”.