Moraes manda BC informar detalhes de doações recebidas por Zambelli via Pix

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão, além da perda do cargo, pela invasão ao sistema do CNJ (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um novo inquérito contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A decisão inclui uma ordem ao Banco Central para que informe, com detalhes, os valores e os remetentes das transferências via Pix recebidas pela parlamentar nos últimos 30 dias.



A medida faz parte de uma investigação sobre a possível prática dos crimes de coação no curso do processo e obstrução de investigação de organização criminosa.

Além do pedido ao Banco Central, o ministro determinou à Polícia Federal que realize o monitoramento das redes sociais da parlamentar e de pessoas próximas para preservar eventuais provas, e que colha o depoimento de Zambelli no prazo de 10 dias.

