Organização lança campanha de doação de roupas para pessoas vulneráveis, no Recife

As doações seguem até o dia 30 de junho em diversos pontos do Grande Recife

Doações seguem até o dia 30 de junho (Foto: Freeepik)

Com a maior frequência das chuvas, a organização Nossa Ronda Solidária lançou a Campanha do Agasalho para coletar e destinar roupas para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade nas ruas do Recife.

A população pode doar itens como lençóis, mantas, cobertores e roupas de frio, tanto para adultos quanto para crianças. As doações seguem até o dis 30 de junho nas Unidades da Hi Academia nos seguintes pontos:

Hi Areias– R. Dr. José Constantino, 96



Arruda– R. Zeferino Agra, 519



Boa Viagem– R. Marquês de Valença, 181



Candeias– R. Bacharel José Mário de Oliveira, 3595



Caxangá– Av. Caxangá, 3055



Encruzilhada– Estr. de Belém, 600



Espinheiro– R. Barão de Itamaracá, 548



Imbiribeira– R. Poeta Manuel Bandeira, 165



Ipsep– R. Jean Emile Favre, 1312



Olinda– Av. Fagundes Varela, 134



Piedade– R. Dr. Aniceto Varejão, 415



Setúbal– R. Copacabana, 286

Contribuição financeira

Para quem deseja ajudar com doações financeiras, a campanha também aceita contribuições via PIX:

[email protected]

Banco Bradesco em nome de Luchino Marchi (conta exclusiva para arrecadação).

Sobre a Nossa Ronda Solidária

A Nossa Ronda Solidária é um projeto voluntário que atua no apoio à população em situação de rua, levando alimentos, roupas e itens de primeira necessidade, além de oferecer acolhimento e escuta ativa. Com a participação de voluntários e parceiros, o projeto busca proporcionar dignidade e esperança a quem mais precisa.