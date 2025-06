Apac: chuva deve aumentar quinta (5) e sexta (6) na faixa litorânea

Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul seguirão com previsão de chuvas fraca a moderada até a quarta-feira (4)

Dia de chuva no Recife (Marina Torres/DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou às 10h desta segunda-feira (2) o boletim de previsão das chuvas para esta semana. Zonas da mata Norte e Sul, e Região Metropolitana devem ficar de alerta na quinta e na sexta-feira.

Segundo a Apac, está previsto para o início da semana chuvas fracas a moderadas para a região litorânea. E fraca para o Agreste e Sertão de Pernambuco.

Da quarta para quinta, o quadro muda. A Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata da Norte e Zona da Mata Sul passam a ter a previsão de chuvas com intensidade moderada, na quinta e na sexta.

No caso do Agreste, passa para fraca a moderada nos dias. O Sertão deve chover mais forte apenas na sexta, de acordo com a Apac.

Na classificação da agência, a chuva de intensidade fraca representa um acúmulo de água até 10mm, de fraca a moderada entre 10mm e 30mm, e moderada de 30mm a 50mm.