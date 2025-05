Operação Semana Santa da PRF começa nesta quinta (17) em Pernambuco

/Divulgação/PRF

Com a expectativa de aumento na movimentação de veículos nas rodovias federais devido a mais um feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, na quinta-feira (17), a Operação Semana Santa em Pernambuco. A iniciativa segue até o final da segunda-feira (21), para reforçar a segurança e garantir mobilidade nos principais acessos ao interior e ao litoral do estado.





Este ano, os feriados da sexta-feira da Paixão e de Tiradentes devem atrair milhares de famílias principalmente ao Agreste de Pernambuco e às praias do Litoral Norte e Sul do estado. As BRs 232 e 104, que levam a Gravatá e Caruaru, e a BR 101 que dá acesso à Porto de Galinhas, Tamandaré e Itamaracá tendem a registrar um fluxo maior de veículos nesse período.





A fiscalização da PRF busca coibir comportamentos que colocam em risco a segurança do trânsito, como o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas e a embriaguez ao volante. Durante as abordagens, serão verificados a documentação pessoal e do veículo, se todos utilizam o cinto de segurança e se o motorista está em condições de dirigir.





Comandos educativos também serão intensificadas durante o feriado, para alertar condutores, passageiros e pedestres sobre cuidados que preservam vidas. As ações contam com o apoio de policiais de Brasília, Rondônia e Rio Grande do Sul.





Já as atividades de combate ao crime contam com a participação de grupos especializados para prevenir assaltos, porte ilegal de arma, receptação, tráfico de drogas e outras práticas.





Recomendações





Verifique a validade da documentação e os principais itens do veículo: pneus, freios, sistema de iluminação, óleo e combustível;





Utilize o cinto de segurança e os equipamentos para transporte de crianças (bebê-conforto, cadeirinha e assento de elevação);





Só ultrapasse em locais permitidos e com segurança;





Respeite os limites de velocidade de cada trecho;





Jamais misture bebida e direção;





Em caso de emergência em rodovia federal, ligue 191.