Motorista é espancado por populares após colidir com motos

O caso aconteceu em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. O motorista saiu com diversos ferimentos

O motorista estava embriagado no momento do acidente (Foto: Reprodução)

Um motorista de um carro foi agredido por populares após colidir com várias motos estacionadas na Rua Major Capitu, no município de Lajedo, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu no domingo (1º) e a vítima saiu com diversos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez quando colidiu com as motos estacionadas. Inconformados com a situação, moradores da localidade o agrediram. Ele foi questionado pela polícia sobre quem seriam os retornáveis pelo ataque, mas não soube responder.

O motorista fez o teste do bafômetro, que acusou 0,54 mg/L de álcool no sangue, valor superior ao limite permitido. Diante do flagrante, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Lajedo, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Casos recentes

Um homem de 52 anos identificado como José Carlos Brito da Silva morreu após ser espancado no Centro e Camaragibe enquanto estava bebendo nas proximidades do antigo prédio de uma creche

A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para o Hospital da Restauração (HR) no Derby, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Em abril, um homem de 35 anos foi espancado até a morte no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, no Grande Recife. Ele teria sido agredido por dois homens desconhecidos que fugiram após o crime.

Informações extraoficiais dão conta de que a vítima se chamava Ivanildo Santino da Silva e trabalhava como “flanelinha”.