MPPE denuncia empresário de ser mandante de agressão ao jornalista Ricardo Antunes

Ricardo Antunes foi agredido em novembro de 2024 ao sair de uma barbearia em Boa Viagem, no Recife

O jornalista foi agredido por um homem ao sair de ma barbearia (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou o empresário Rodrigo Tavares Ramos, de 35 anos, como mandante da agressão contra o jornalista Ricardo César do Vale Antunes. A denúncia foi protocolada na 3ª Vara Criminal da Capital e traz detalhes de um ataque que resultou em deformidade permanente no rosto da vítima.

Além do empresário, Pedro Henrique Costa de Oliveira, de 29 anos, responde por lesão corporal gravíssima. Caso eles sejam condenados, podem pegar até 11 anos de prisão.

Na denúncia, o MPPE solicita que os acusados respondam pelos crimes de lesão corporal gravíssima em concurso de pessoas. A promotoria também requer a reparação dos danos causados à vítima, a suspensão dos direitos políticos dos acusados enquanto durarem os efeitos da sentença e a citação das testemunhas, entre elas funcionários da barbearia, moradores da região e pessoas próximas aos réus.

O episódio ocorreu na tarde do dia 13 de novembro de 2024, na saída de uma barbearia na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Segundo a investigação, Pedro Henrique, sob ordens de Rodrigo Tavares, abordou o jornalista e desferiu um forte soco em seu rosto.

O jornalista caiu logo após receber o primeiro golpe e continuou sendo espancado enquanto estava no chão. Por conta das agressões, ele sofreu um afundamento facial, e precisou ser submetido a uma cirurgia de duas horas para implantação de placas e pinos. Ele ainda recebeu 33 pontos no rosto e quase perdeu o olho esquerdo.

De acordo com o laudo de perícia traumatológica emitido pelo Instituto de Medicina Legal (IML), Ricardo Antunes sofreu diversas lesões, incluindo hematomas bilaterais, escoriações, infiltrações hemorrágicas e edema no rosto.

Uma perícia complementar confirmou que o jornalista sofreu deformidade permanente na face, o que caracteriza lesão corporal de natureza gravíssima.

Imagens do crime foram gravadas por uma testemunha e viralizaram nas redes sociais, o que, de acordo com o MPPE, reforça a premeditação do ato e o objetivo de humilhar publicamente Ricardo Antunes.

Motivação

A denúncia aponta que o crime foi motivado por publicações feitas por Ricardo Antunes em seu blog, onde denunciava supostas práticas ilícitas na clínica LP Saúde, da qual Rodrigo Tavares é proprietário. Entre os fatos noticiados, estavam acusações de exercício ilegal da medicina, uso de CRM vencido, falsificação de documentos e relatos de agressões a pacientes.

O Ministério Público destacou ainda que Rodrigo Tavares possui histórico de comportamento violento, com registros de boletins de ocorrência anteriores, incluindo ameaças e casos relacionados à Lei Maria da Penha.

O Diario de Pernambuco tentou entrar em contato com a defesa de Rodrigo Tavares Ramos, mas não obteve retorno.