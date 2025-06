Aluna fica presa em grade por horas após invadir piscina de escola no Cabo

A estudante de 14 anos invadiu com outros dois adolescentes o espaço da piscina da Escola Professor Antônio Benedito da Rocha, na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Ela ficou presa às grades ao tentar sair

Menina ficou presa em grade após invadir escola no Cabo (Reprodução de vídeo)

Uma adolescente de 14 anos passou horas presa à grade após invadir uma piscina de uma escola no bairro de Garapu, cidade do Cabo de Santo Agostinho. Ela e outros dois adolescentes de 15 e 16 anos entraram no local para tomar banho de piscina. O caso aconteceu na madrugada desta segunda (2), quando eles tentaram sair do espaço.

O local invadido pertence à Escola Professor Antônio Benedito da Rocha, onde a adolescente estuda. Nem ela nem os colegas possuíam autorização para entrar no lugar ou usar a piscina. As informações foram repassadas pela Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho.

Na saída, por volta das 00h, a jovem perdeu o equilíbrio quando estava tentando pular a estrutura das grades e acabou ficando presa. Ela só foi tirada do local após a Guarda Municipal do Cabo contactar o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

A jovem foi atendida e encaminhada para o Hospital Dom Hélder, no bairro de Ponte dos Carvalhos, também no Cabo de Santo Agostinho. Após receber alta médica, a garota foi levada para casa pela Guarda Municipal da cidade.