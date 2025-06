Um homem morreu, na tarde desse sábado (31), em uma das piscinas do parque aquático do Santa Cruz.

homem morre afogado em piscina do Santa Cruz. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem de identidade ainda não divulgada morreu afogado, na tarde desse sábado (31), em uma das piscinas do parque aquático do Santa Cruz, nas dependências do Estádio do Arruda, na Zona Norte do Recife.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma equipe da corporação foi acionada às 14h30 para prestar socorro junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Nossa equipe prestou apoio no atendimento, mas a equipe do Samu conduziu as ações de socorro por ter uma equipe com médico", disse a corporação, em nota.

Em comunicado, o Santa Cruz lamentou a morte do torcedor e afirmou que o clube acompanha os desdobramentos do caso.

"Assim que a situação foi identificada, no momento do acidente, o bombeiro civil que estava de plantão prestou os primeiros socorros e acionou o Samu, que também reforçou o atendimento, mas, infelizmente, o torcedor não resistiu", informou o clube.

Agora, o Santa Cruz aguarda "o parecer do Instituto de Medicina Legal (IML) para mais informações oficiais sobre a causa do falecimento."

"Neste momento de dor, o Santa Cruz se solidariza com os familiares e amigos, colocando-se à disposição para prestar todo o apoio necessário", completou o time.