Colisão entre carreta e caminhonete mata uma pessoa e fere três

Acidente aconteceu em uma rodovia federal (Foto: Reprodução)

Um homem morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete no município de Paranatama, no Agreste. a colisão entre os veículos aconteceu na na noite desta quinta-feira (29) no km 124 da BR-423.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete reduziu a velocidade ao se aproximar de uma lombada física (quebra-molas) e acabou sendo atingida pela carreta que vinha logo atrás. Por conta do impacto, a caminhonete capotou.

O acidente causou a morte do condutor Valdiclecio Ferreira dos Santos, de 50 anos, que morava em Águas Belas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os três passageiros da caminhonete foram socorridos para o Hospital Regional Dom Moura. O estado de saúde deles não foi divulgado.

O motorista da carreta não se feriu e foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

Equipes do Instituto de Criminalística (IC), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos de perícia e remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.