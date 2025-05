Motorista de carro roubado morre após acidente com moto em Carpina

O acidente aconteceu no Km 59 da BR-408, em Carpina. O motociclista foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), no Recife

CARRO APÓS COLISÃO EM CARPINA (DIVULGAÇÃO/PRF)

O motorista de um carro morreu após colidir na traseira de uma motocicleta, perder o controle e sair da pista, no Km 59 da BR-408, em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, nesta sexta-feira (30). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro envolvido no acidente havia sido furtado.

Segundo a PRF, o sinistro aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Após a colisão, ambos os veículos saíram da pista. O automóvel invadiu um sítio, na beira da estrada, e bateu em algumas árvores.

O motorista faleceu no local. O condutor da moto ficou ferido e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital da Restauração (HR), no Recife.

Além da PRF, estiveram no local o Instituto de Criminalística (IC), o Instituto de Medicina Legal (IML) e a Polícia Civil de Pernambuco, que irá investigar o caso.

O carro foi encaminhado para a Polícia Civil de Paudalho.