Prefeitura de Belo jardim lança edital de concurso para Educação

Prefeitura fez concurso para diferentes áreas de atuação (Foto: Freepik)

A Prefeitura de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, lançou, nesta sexta-feira (30), o edital do concurso público para Secretaria de Educação. Ao todo são 100 vagas para cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.200 a R$ 4.867,77.

As inscrições serão abertas às 8h do dia 9 de junho e seguem até as 23h do dia 9 de julho e devem ser feitas pelo site da Fundação Vale do Piauí. As taxas variam entre R$ 70 e R$ 95. A prova deve ser aplicada no dia 20 de julho.

Confira os cargos e número de vagas:

Assistente Administrativo Educacional (8 vagas);

Educador Físico (4 vagas);

Professor II - Educação Infantil (40 vagas);

Professor II - Séries Iniciais (1º ao 5º Ano) (25 vagas);

Professor II - Séries Finais (6º ao 9º Ano) Língua Portuguesa (4 vagas);

Professor II - Séries Finais (6º ao 9º Ano) Matemática (4 vagas);

Professor II - Séries Finais (6º ao 9º Ano) História (1 vaga);

Professor II - Séries Finais (6º ao 9º Ano) Educação Física (2 vagas);

Professor II - Séries Finais (6º ao 9º Ano) Língua Inglesa (2 vagas);

Psicólogo Escolar (10 vagas).

O processo seletivo tem três etapas:

Prova objetiva

Prova dissertativa e avaliação de títulos (para os cargos de professor).