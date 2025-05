Prefeitura de Olinda convoca aprovados em concurso público

A convocação foi feita nesta terça-feira (20) (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Olinda convocou, nesta terça-feira (20), 30 novos servidores aprovados no último concurso público e que irão compor o quadro efetivo do governo municipal. Entre os profissionais convocados estão médicos e guardas municipais que irão atuar nas secretarias de Saúde e de Segurança Cidadã, respectivamente.

Ao todo são oito clínicos Programa Saúde da Família (PSF), um neurologista e um ginecologista e 20 guardas para para o efetivo da Secretaria de Segurança Cidadã.

Todos tomarão posse em até 30 dias a partir da publicação no Diário Oficial do município. Eles estarão à disposição da gestão do governo da prefeita Mirella Almeida, ampliando e fortalecendo os serviços ofertados à população. A gestão destacou que este ano são 146 novos médicos e 79 guardas civis municipais, nas respectivas secretarias.

“A gente vem ampliando a capacidade dos serviços prestados, respeitando sempre os limites orçamentários do governo. Novas nomeações serão feitas, ainda este ano, e assim vamos cumprindo o compromisso com cada um dos olindenses”, afirmou a prefeita da cidade Mirella Almeida.