Semana do Meio Ambiente: Pernambuco contará com programação gratuita a partir deste sábado (31)

Segundo o Governo, as ações da Semana do Meio Ambiente são voltadas para pessoas de todas as idades e incluem mutirão de limpeza em mangue, sessões de cinema ambiental, plantio de mudas, estreia de documentário e peça teatral, entre outros

A programação da Semana de Meio Ambiente começa neste sábado (31) e seguirá até o próximo dia 8 de junho (Foto: Tarciso Augusto / Divulgação SEMAS)

A Semana de Meio Ambiente está chegando e contará com uma programação diversificada em Pernambuco, entre este sábado (31) e o próximo dia 8 de junho. O Governo de Pernambuco divulgou as ações previstas para a ocasião, que tem como tema central “Plantando o hoje para transformar o amanhã”.

A grade de atividades é integralmente gratuita e será estendida até o dia 8 de junho, quando também é celebrado o Dia Mundial dos Oceanos. Pessoas de todas as idades podem participar das ações, que vão desde mutirões de limpeza no Rio Capibaribe, sessões de cinema, plantio de mudas, peças e esquetes teatrais, palestras, seminários, até oficinas e capacitações.

Programação

Abertura

A Semana Estadual de Meio Ambiente será oficialmente iniciada neste sábado (31), das 8h30 às 12h com a limpeza de um trecho do Rio Capibaribe, o manguezal nas imediações do Palácio do Campo das Princesas. A ação será realizada por um grupo de barqueiros e voluntários convocados pela ONG Água+, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE).

Os interessados podem acessar à grade completa das ações no link

Domingo (1°)

No domingo, dia 1º de junho, as atividades se concentrarão no Cinema São Luiz, com a exibição de duas sessões gratuitas de cinema ambiental, a partir às 11h e 14h, voltadas ao público infantil e adulto, respectivamente.

A programação de cinema da Semana de Meio Ambiente também vai contar com a Sessão QR. Mil adesivos com QR Code serão distribuídos em locais de grande circulação de pessoas. Quem apontar a câmera para eles poderá assistir a curta-metragens de até cinco minutos. O acesso estará disponível por um mês.

Segunda (2)

Na segunda (2) será aberta a exposição “Parque no Coração dos Pernambucanos”, relativa ao Parque Estadual Dois Irmãos (PEDI), que ocorrerá ao longo do dia na Assembleia Legislativa de Pernambuco.

O Parque Estadual Dois Irmãos terá entrada gratuita no período, e será palco de apresentações de peças, esquetes teatrais, oficinas, exposições e ações de plantio de mudas do Movimento Plantar Juntos, iniciativa do Governo de Pernambuco com escolas para recuperação da cobertura vegetal do estado.

Quarta (4)

Na quarta (4), acontecerá a entrega do Prêmio Vasconcelos Sobrinho, no Parque Estadual Dois Irmãos. Ainda neste dia, haverá também uma capacitação, voltada para gestores públicos, sobre a plataforma Clima PE, que monitora as ações ambientais e climáticas realizadas pelos municípios pernambucanos.

Quinta (5)

Em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, haverá a entrega dos certificados aos contemplados pelo Selo Empresa Verde 2025, voltado a negócios pernambucanos que adotam práticas sustentáveis em sua cadeia produtiva ou na prestação de serviços.

Na mesma data, a programação no Parque Estadual Dois Irmãos vai ser reforçada com uma série de ações realizadas pela ONG Água+, das 9h às 16h. As atividades incluem roda de conversa, oficina sobre letramento climático, oficina de arte sustentável, gincana ambiental e atrações musicais.

Sexta (6) e Sábado (7)

Os dias 6 e 7 de junho terão mais ações voltadas ao público, tanto no Parque Dois Irmãos quanto em outros pontos do Recife. No sábado (7), haverá outro mutirão de limpeza do Rio Capibaribe realizado pela Semas-PE em parceria com a ONG Água+, das 8h às 12h, nas imediações do Palácio do Campo das Princesas.

Encerrramento

A Semana de Meio Ambiente finaliza suas atividades em 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, com mais atrações no Cinema São Luiz. Além da sessão infantil, marcada para às 11h, a sala recebe a sessão de estreia, às 17h30, do documentário “Nordeste Água e Óleo”, de Luiz Gustavo Betanin, que conta a história do derramamento de óleo no litoral do Nordeste em 2019.