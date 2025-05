Governadora assina ordem de serviço de conjunto habitacional no Bongi

Conjunto Habitacional Zilma Maria de Oliveira, no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife, receberá 64 famílias

Assinatura de ordem de serviço para conjunto habitacional no Bongi (Rafael Vieira/DP)

As obras do novo Conjunto Habitacional Zilma Maria de Oliveira, no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife, tiveram ordem de serviço assinadas pela governadora Raquel Lyra, em evento no local, na manhã desta sexta-feira (23). A solenidade marcou oficialmente o começo das obras.

Ao todo 64 famílias serão contempladas com novas moradias, após anos ocupando o terreno, doado pelo governo do estado em agosto para a construção do habitacional. O projeto, previsto para ser concluído em dezembro de 2026, conta obras de infraestrutura urbana complementar, como rede de esgoto, adutora e pavimentação de acesso.

“A gente tem uma parceria importante com o Governo Federal, através do presidente Lula, com o Minha Casa Minha Vida. O governo do estado entrou com a doação do terreno, com as obras de esgotamento sanitário, de água para poder garantir o direito à moradia de quem lutava há 20 anos por essa conquista”, explicou a governadora.

“Daqui a 18 meses, vamos estar aqui inaugurando, garantindo a realização do sonho de 64 famílias pernambucanas”, completou Raquel Lyra. Segundo a Secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes, o investimento totaliza cerca de R$ 13,5 milhões.

“O governo do estado entra com aproximadamente dois milhões e meio que se juntam aos 11 milhões do governo federal e viabilizam moradia para 64 famílias aqui’, discriminou”.

“Esse é um empreendimento com entidades que têm um movimento de luta por moradia, que há anos já tinham ocupado isso aqui. Gente que estava no auxílio moradia sem esperança de ver as suas casas e agora vão ter moradias dignas”, explicou.

O sonho da casa própria

Aline Tenório, representante das famílias contempladas com o novo habitacional, falou durante o evento desta sexta (23), sobre realizar o sonho da casa própria.

“Estou aqui para agradecer e para representar todos que vinham com essa luta. Faz 21 anos. Eu só tenho a agradecer a Deus porque não vou estar dependendo mais de casa de um, casa de outro e hoje eu vou ter minha moradia própria.”, relatou, emocionada.