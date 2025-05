Autismo

Pais de pessoas com autismo no Recife realizam ato nesta sexta-feira (30)

O ato faz parte de um movimento nacional contrário ao "rol taxativo do TEA", matéria que será julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que pode dar margem a planos de saúde recusarem ou limitarem tratamentos para pessoas com Transtorno do Espectro Autismo (TEA).

Diario de Pernambuco

Publicado: 29/05/2025 às 13:12