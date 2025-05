Prefeitura do Recife republica licitações do Parque Governador Eduardo Campos

Com as revisões, os valores das licitações foram reduzidos em R$ 4 milhões (Foto: Divulgação)



A Prefeitura do Recife vai republicar, neste sábado (24), no Diário Oficial do Município, os editais referentes à instalação das estruturas em madeira e ao setor 4 do Parque Governador Eduardo Campos, localizado no bairro do Pina. O espaço

As concorrências foram canceladas anteriormente pela Secretaria de Projetos Especiais (SEPE) para a realização de ajustes nos projetos. Com as revisões, os valores das licitações foram reduzidos em R$ 4 milhões.

No caso da licitação referente às estruturas em madeira, os ajustes contemplaram a inclusão de elementos de fixação para a instalação da madeira laminada colada, das telhas termoacústicas e das estruturas metálicas.

Já o certame do setor 4, que trata da nova área do parque, ampliada em 60% após a permuta de terreno com a Arquidiocese de Olinda e Recife, está sendo relançado após passar por modificações técnicas. A ampliação, que também viabilizou a construção e entrega do Parque da Tamarineira, terá parque molhado, brinquedos, espaço de convivência, parcão, áreas infantis e outros atrativos, ampliando as opções de lazer para a população.

O parque

O Parque Governador Eduardo Campos custou R$ 100 milhões aos cofres municipais e uma parte dele está prevista para ser entregue no segundo semestre de 2025. Estão previstos o plantio de mais de 1.700 árvores, além da instalação de 500 m² de mudas ornamentais.

O equipamento ficará ao lado dos habitacionais Encanta Moça 1 e 2 e atenderá também moradores de bairros como Brasília Teimosa, Boa Viagem e Imbiribeira. O parque deve ter parque infantil, espaço acessível para pessoas com mobilidade reduzida (PMR), fonte interativa e pista de cooper. Haverá ainda ciclovia, quadra poliesportiva, campo de areia, Academia da Cidade, área para piqueniques e parcão.