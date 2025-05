PM prende 166 torcedores por tumulto na Agamenon Magalhães

Com o grupo foram apreendidos dez invólucros de maconha, 22 porções de cocaína, 210ml de loló, uma soqueira e dois rojões

TORCEDORES DA EXTINTA TORCIDA JOVEM SÃO PRESOS PELA PM (DIVULGAÇÃO/PMPE)

Um grupo de 166 torcedores do Sport, que seriam membros da extinta Torcida Jovem, foi preso na tarde do domingo, pela Polícia Militar de Pernambuco. Eles estavam causando tumultuo na avenida Agamenon Magalhães, no Espinheiro.

Os integrantes da torcida organizada, segundo a PM, seguiam de Casa Amarela, Jardim Paulista e Ouro Preto, em direção ao estádio da Ilha do Retiro, para assistir ao jogo Sport x Internacional, pelo Campeonato Brasileiro.

A PM apreendeu dez invólucros de maconha, 22 porções de cocaína, 210ml de loló, uma soqueira e dois rojões.

Todos foram conduzidos para a Central de Plantões da Capital, que confeccionou 166 Termos Circunstanciados de Ocorrência. A ação mobilizou policiais militares da CIPMoto, BPRp e Cipoma.