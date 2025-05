PM de folga pula no mar e salva casal que estava se afogando

O PM Henrry Roger, estava passeando com o filho quando avistou as pessoas sob risco de afogamento no mar

Oficial da PM de folga e população se arriscam para salvar casal que se afogava no "Buraco da Veia"/Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar que estava de folga ajudou a salvar duas pessoas que estavam sob risco de afogamento no mar da praia do “Buraco da Velha”, em Brasília Teimosa, zona sul do Recife.

O militar identificado como Henrry Roger, do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior, estava passeando com o filho, no domingo (11), quando percebeu o afogamento. Logo, deixou a criança sob os cuidados de uma viatura do Batalhão e entrou no mar para ajudar no salvamento.

De acordo com informações preliminares, moradores e visitantes ajudaram no resgate com cordas para a retirada do casal. Um jovem e um morador da localidade, já estavam realizando o socorro, quando o militar se colocou na missão.

Veja vídeo;

O resgate foi feito a cerca de 300 metros da faixa de areia, além dos arrecifes, na praia “Buraco da Velha”.

Uma viatura dos Bombeiros chegou em e deu continuação ao salvamento, fazendo ainda a condução do casal para uma unidade de saúde.