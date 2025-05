Corrida noturna altera trânsito no Centro do Recife no sábado (24)

Bloqueios serão montados em algumas localidades do Centro (Foto: Josenildo Gomes/CTTU)

Um evento de corrida norturna vai alterar o trânsito do Recife neste sábado (24). A largada está prevista para as 18h e encerramento previsto para as 21h. A corrida terá percursos de 5 km e 10 km, com início no Forte do Brum, no Bairro do Recife. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema de trânsito para este dia com rotas alternativas.

Após a largada os atletas do percurso de 5km seguem pela Ponte do Limoeiro, Avenida Prefeito Arthur Lima Cavalcanti, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Palácio do Campo das Princesas e Avenida Martins de Barros. No trajeto dos 10 km, os corredores seguirão pelo Cais de Santa Rita e Cais José Estelita, onde fazem o retorno até o ponto de partida.

Bloqueios itinerantes serão montados ao longo do trajeto e desfeitos ao término da prova, que está previsto para as 21h. A operação visa minimizar os impactos no tráfego e assegurar a fluidez nas principais vias da área central durante a realização da corrida.

A CTTU orienta que os condutores redobrem a atenção e, sempre que possível, optem por rotas alternativas durante o período da prova. Dúvidas sobre as intervenções podem ser esclarecidas pelo teleatendimento gratuito, disponível 24 horas, no número 0800.081.1078.