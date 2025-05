História e memória do Mercado de São José são declaradas Patrimônio Cultural Imaterial do Recife

Mercado é um dos mais tradicionais do Recife (Foto: Rafael Vieirs/DP Foto)

A Câmara Municipal do Recife oficializou na última quarta-feira (21) a declaração da História e da Memória Cultural do Mercado de São José como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade. A medida foi sancionada pelo prefeito João Campos.

Localizado na Praça Dom Vital, no coração do Bairro de São José, o mercado é mais do que um centro de comércio popular, é símbolo vivo das tradições, saberes e práticas culturais que atravessam gerações.

Fundado em 1875, o Mercado de São José é o mais antigo mercado público em ferro do Brasil, inspirado nas estruturas arquitetônicas do mercado francês de Grenelle, em Paris. Mais do que seus arcos de ferro e bancas centenárias, o que agora se reconhece oficialmente é o patrimônio imaterial: as histórias contadas por feirantes, as receitas tradicionais, os ritos do cotidiano e a resistência cultural que ele abriga.

A lei sancionada determina, em seu artigo 1º, que “ficam declaradas Patrimônio Cultural Imaterial do Recife a História e a Memória Cultural do Mercado de São José”, reforçando o papel do local como referência simbólica da identidade recifense.

Já o artigo 2º estabelece que a lei entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, o que ocorreu nesta quinta-feira (22).

O Mercado de São José já havia sido tombado como patrimônio histórico nacional pelo Iphan em 1973, por sua importância arquitetônica. Agora, o reconhecimento da dimensão imaterial reafirma o papel do espaço como território de memória e identidade.