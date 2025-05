Lei institui data de nascimento de Reginaldo Rossi como Dia do Brega ( Lula Marques/ Agência Brasil)

Duas manifestações culturais que fazem parte do cotidiano brasileiro e têm uma íntima ligação com o estado de Pernambuco foram reconhecidas pelo governo federal por suas importâncias na identidade do país: a música brega e o carnaval de Pernambuco.

Dia 14 de fevereiro foi instituído como o Dia Nacional do Brega. A data remete ao nascimento do cantor recifense Reginaldo Rossi, conhecido como o Rei do Brega, que faleceu em 2013.

A lei, já publicada no Diário Oficial da União, surgiu a partir de um projeto de autoria do deputado federal pernambucano Pedro Campos, do PSB, que destacou a importância econômica desse estilo, que movimenta uma cadeia produtiva fundamental para as periferias urbanas e rurais, principalmente nos estados das regiões Norte e Nordeste.

A instituição da data tem como objetivo dar voz ao movimento, impulsionar debates e expandir ainda mais o fomento de políticas públicas que coloque o brega e toda sua cadeia cultural e econômica em lugar de destaque no cenário nacional.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Carnaval de Pernambuco



Outra lei, também já publicada no DOU, reconhece o carnaval de Pernambuco como manifestação da cultura nacional. O título valoriza ainda mais o conjunto de manifestações culturais que dão identidade ao carnaval pernambucano.

Algumas expressões que materializam as tradições do povo brasileiro durante a festa de momo são: o coco de roda, o caboclinho, o maracatu, o papangus, os bonecos gigantes de Olinda, além dos blocos que são referência da folia no Brasil como o Galo da Madrugada e o Homem da Meia Noite e do ritmo singular do Frevo.

Lembrando que algumas manifestações carnavalescas pernambucanas já detêm o título de Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan): o Frevo, o Maracatu Nação, o Maracatu de Baque Solto, o Caboclinho. Além disso, em abril do ano passado, blocos e bandas de Carnaval haviam sido reconhecidos oficialmente pelo Governo Federal como manifestações da cultura nacional.