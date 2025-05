Nova lei torna Carnaval de Pernambuco "manifestação de cultura nacional'

Agora, é oficial. O Carnaval de Pernambuco é uma manifestação de cultura nacional.



A lei que determina esse reconhecimento foi sancionada, nesta quinta (22), pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Uma das justificativas é a relevância da manifestação, que tem no frevo, e suas sombrinhas, e no maracatu, com seus tambores, os principais expoentes.

A nova legislação foi publicada no Diário Oficial da União.



Ela consagra a festa nas ladeiras de Olinda e nas ruas do Recife Antigo.



O reconhecimento engloba expressões icônicas como o frevo, o maracatu, o caboclinho e outras tradições que fazem do Carnaval pernambucano um espetáculo único, carregado de história, resistência e identidade popular.



A partir de agora, essa riqueza imaterial passa a ter respaldo legal, fortalecendo iniciativas de preservação e fomento à cultura regional.

Em nota, o ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou a importância do reconhecimento para o fortalecimento do turismo cultural no país.

A valorização da nossa cultura, nossos ritmos e nossa história é estratégica para marcarmos o Brasil como um país plural que atrai, a cada ano, mais visitantes do mundo todo”, explicou o ministro

O Carnaval de Pernambuco, especialmente nas cidades do Recife e Olinda, é conhecido pela grande movimentação turística e econômica.

Em 2025, a festa atraiu mais de 2,3 milhões de turistas e gerou uma movimentação econômica de cerca de R$ 3,3 bilhões, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

Segundo a Secretaria de Turismo e Lazer do Estado, 80,9% dos turistas vieram ao estado motivados pelo Carnaval, um crescimento de 6,67% em comparação a 2024. A taxa de ocupação da rede hoteleira foi de 96,16%, enquanto o Aeroporto do Recife registrou mais de 300 mil passageiros. Ainda de acordo com os números apresentados, 93,78% dos turistas pretendem voltar ao Carnaval de Pernambuco.

Com a promulgação da lei, o Carnaval de Pernambuco ganha um novo status, reforçando sua importância no cenário cultural brasileiro e assegurando maior apoio para sua preservação e promoção.