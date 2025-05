Hospital dos Servidores do Estado: 100 anos atendendo à saúde de PE

Responsável pela saúde de aproximadamente 200 mil vidas, o Hospital do Servidor do Estado (HSE) é âncora do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado (Sassepe)

Hospital dos Servidores de Pernambuco/Divulgação/Sassepe

Criado com a intenção de se tornar um marco institucional na Enfermagem do Recife, o Hospital dos Servidores do Estado (HSE) completou, no último dia 5 de maio, 100 anos de serviços prestados à saúde da população pernambucana.

Fundado em 5 de maio de 1925, como parte das comemorações dos 100 anos da independência do Brasil, o então Hospital Centenário era uma pequena unidade de saúde que já mostrava sua importância para a saúde do estado.

Além da contribuição nos atendimentos, o HSE também é responsável pela formação de muitos profissionais da área, devido à escola de Enfermagem anexa à unidade desde a época da fundação.

A primeira equipe do Hospital do Servidor foi constituída por 11 enfermeiras diplomadas que integravam a Cruz Vermelha, formadas por instituições alemãs anterior à Primeira Guerra Mundial.

Vinculado à Previdência

A unidade só veio se tornar um hospital público vinculado à Previdência em 1938, passando a ser chamado de Hospital do IPSEP, destinado à assistência dos servidores do estado.

O Hospital do IPSEP passou a ofertar aos servidores exames considerados complexos para a época, entre eles, exames ginecológicos. O setor de hemodinâmica também foi um destaque na qualidade de atendimento.

O atual nome da instituição foi assumido apenas no ano de 2000, com a criação do Instituto de Recursos Humanos (IRH). Atualmente, a unidade de saúde possui uma equipe de 587 médicos, 227 enfermeiros e 461 técnicos de enfermagem.

Planos para o futuro

Um dos serviços que mais se destacam no Hospital do Servidores do Estado é o de Urologia, reconhecido pela excelência na condução dos casos. Outro avanço foi a implantação da residência médica e do ambulatório de geriatria, um pedido antigo dos servidores e seus familiares, especialmente em virtude do envelhecimento da população atendida.

O hospital também avança na área oncológica, com a estruturação do ambulatório e o serviço de quimioterapia, proporcionando um cuidado integral aos pacientes em tratamento.

De acordo com o presidente do Instituto de Atenção à Saúde e Bem-estar dos Servidores do Estado de Pernambuco (Iassepe) e responsável pela administração do hospital, Douglas Rodrigues, os investimentos do governo do estado vêm fortalecendo o Sassepe.

"Fizemos diversos melhoramentos, tanto na área física, quanto na humana. Compramos aparelhos, abrimos novos leitos, criamos setores e contratamos mais médicos", destacou Douglas Rodrigues.

Recentemente, foi implantado o ambulatório especializado para crianças neurodivergentes, reforçando o compromisso do HSE com a inclusão, o acolhimento e o cuidado especializado.

Outro marco importante é o serviço de tomografia 24h, que garante agilidade nos diagnósticos, principalmente em situações de urgência e emergência.

A instituição ainda permanece com a formação de profissionais da área, por meio de programas de residência em Clínica Médica, Anestesiologia, Geriatria e Cirurgia Geral, além da residência em Nutrição.