Governo federal quita dívida de energia de R$ 40 milhões do Sistema Itaparica

O governo federal anunciou, nesta quinta-feira (22), a quitação de uma dívida de quase R$ 40 milhões referente ao fornecimento de energia elétrica do Sistema Itaparica, conjunto de projetos públicos de irrigação social implantado entre Pernambuco e Bahia. O débito, acumulado até o ano de 2024, ameaçava o funcionamento do sistema e colocava em risco a produção agrícola e o abastecimento de água de cerca de 60 mil pessoas.

Criado na década de 1990 pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), o Sistema Itaparica foi desenvolvido para realocar famílias atingidas pela formação do lago da Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga, em Petrolândia, no Sertão pernambucano. Atualmente, dez projetos de irrigação integram o sistema, distribuídos entre os municípios de Belém do São Francisco, Floresta, Orocó, Santa Maria da Boa Vista e Petrolândia (PE), além de Abaré e Curaçá (BA).

Nos últimos anos, os constantes atrasos no pagamento da energia elétrica geraram protestos de produtores e lideranças locais, preocupados com a possível suspensão do fornecimento. Sem energia, as bombas que distribuem água para os lotes irrigados e comunidades paralisariam, afetando diretamente a agricultura familiar, o abastecimento humano e a geração de renda nas áreas atingidas.

O pagamento do débito representa um alívio para os irrigantes da região, que há meses cobravam providências do poder público. Em setembro do ano passado, representantes do governo federal, do governo de Pernambuco, da Codevasf e do Sistema Itaparica se reuniram em Petrolina para discutir soluções emergenciais diante da crise provocada pela falta de energia.

Com a liberação do orçamento e a regularização do fornecimento, o governo espera retomar a estabilidade dos projetos irrigados, fundamentais para a economia local. A energia elétrica é indispensável para o funcionamento de escolas, postos de saúde, sistemas de bombeamento e, sobretudo, para a produção agrícola, base da subsistência e do comércio na região.

Apesar do avanço, especialistas e lideranças comunitárias alertam que ainda há desafios. A operação do Sistema Itaparica requer investimentos contínuos em manutenção, infraestrutura e gestão dos recursos hídricos. Também é necessário garantir a participação efetiva da população nas decisões, com mais transparência e inclusão das comunidades realocadas.

A expectativa é que a quitação da dívida represente não apenas o fim de um impasse administrativo, mas o início de uma nova etapa para o Sistema Itaparica. Uma etapa que promova desenvolvimento com dignidade e respeito às famílias que há décadas ajudam a manter viva a produção no sertão irrigado do São Francisco.

