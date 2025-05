MST realiza protesto no Recife e discute pautas da Reforma Agrária com Governo de Pernambuco e Incra

Mobilização faz parte do Abril Vermelho e reivindica o assentamento de 16 mil famílias acampadas no estado

Militantes se reuniram em frente ao Palácio do Governo nesta noite/Foto: Adelmo Lucena/DP

Representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) se reuniram, nesta terça-feira (15), com membros do Governo de Pernambuco e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), durante ato realizado no Recife. Horas antes das reuniões, um episódio envolvendo o atropelamento de integrantes do grupo causou repercussão na cidade. A pauta também foi discutida com a gestão estadual.





A mobilização integra a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, conhecida como Abril Vermelho, e tem como principal reivindicação o assentamento de cerca de 16 mil famílias que vivem atualmente em acampamentos no estado.





A marcha teve início na Praça da Chesf, na entrada da cidade, e seguiu em direção à sede do Incra, no bairro dos Aflitos, onde os manifestantes realizaram um ato simbólico. Segundo lideranças do movimento em Pernambuco, a pauta entregue ao governo estadual e ao Incra inclui, além da criação de novos assentamentos, a destinação de recursos para infraestrutura básica nas áreas já ocupadas, como escolas, unidades de saúde e estradas, além de políticas de incentivo à produção agrícola familiar.





Durante o percurso, os militantes carregavam faixas e entoavam palavras de ordem em defesa da reforma agrária. O lema da mobilização nacional deste ano é “Ocupar para o Brasil Alimentar!”, reivindicando a democratização do acesso à terra para fortalecer a produção de alimentos.





“A pauta no Incra foi rapidinha, mas entraram as áreas remanescentes da barragem de Serra dos Quilombos, que vão se transformar em assentamento agora. O Engenho Floresta, no município de Moreno, o Instituto de Terras e Reforma Agrária de Pernambuco (Iterpe) se comprometeu a resolver”, afirmou um dos principais representantes do MST e integrante nacional da direção do movimento, Jairo Amorim.





No final da tarde, o grupo se dirigiu ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual, onde foram recebidos pelos secretários de Desenvolvimento Agrário, Cícero Morais, e da Casa Civil, Túlio Vilaça, para apresentar as demandas.





“Sempre é bom frisar que a conversa com a governadora é resultado de um processo, de uma jornada de luta que inicia com as ocupações. E nós viemos durante a semana fazendo várias mobilização. A governadora se colocou receptiva e tiramos um encaminhamento de fazer esse debate agora com todas as secretarias que vão coordenar o processo. Mais do que tudo, com o Incra e com o governo do estado, nós queremos criar um amplo plano de produção de agroecologia. Nós temos todas as condições hoje de ser um grande produtor de alimento saudável”, destacou Jairo Amorim.





A Jornada de Lutas do MST ocorre entre os dias 1º e 17 de abril e inclui uma série de ações em todo o país, como protestos, ocupações, marchas e ações de solidariedade. A data marca também o massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 1996 no Pará, quando 21 trabalhadores rurais foram mortos pela Polícia Militar durante uma ação de despejo. As negociações com o poder público devem seguir ao longo dos próximos dias, enquanto o movimento mantém outras ações previstas dentro da programação do Abril Vermelho no estado.





Atropelamento





Durante o ato realizado no Recife nesta terça, um motorista atropelou dois manifestantes. Um dos militantes, Gideone Sinfrônio de Menezes Filho, de 67 anos, sofreu ferimentos graves, está em coma e foi levado ao Hospital da Restauração, no Derby. O outro militante atingido, Samuel Scarponi, dirigente estadual do MST, teve ferimentos no braço.





O MST repudiou o ocorrido, classificando o atropelamento como um ato de intolerância e tentativa de homicídio. A marcha contava com autorização da CTTU e acompanhamento da Polícia Militar, e seguia as orientações de segurança. A Polícia Militar de Pernambuco informou que está realizando diligências para identificar o autor do atropelamento.





“Nós temos um companheiro que sofreu uma tentativa de de assassinato. E nós vamos estar atentos agora à recuperação dele. Porque se por acaso o companheiro não conseguir sobreviver, certamente nós vamos fazer grandes mobilizações nesse estado, porque nós não vamos mais conviver com violência. Esse tipo de agressão nós não podemos suportar mais”, pontuou Jairo.