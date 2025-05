Moto se choca contra um poste e mulher morre em Limoeiro

As vítimas estavam descendo a Travessa Santa Osias, no centro de Limoeiro, de motocicleta, quando o condutor perdeu o controle e bateu em um poste

Carro do Instituto de Medicina Legal (Reprodução)

Uma mulher morreu e o companheiro foi hospitalizado após acidente de moto, na noite de terça-feira (20), no município de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco.

As vítimas, uma mulher identificada como Esteliana de Melo Mandu, de 30 anos, e o companheiro, Tiago de Souza Marques, de 25 anos, estavam descendo a Travessa Santa Osias, no centro do município de Limoeiro, de motocicleta, quando o condutor perdeu o controle e bateu em um poste.

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Tiago deu entrada na Unidade hospitalar Getúlio Vargas.

O corpo de Esteliana foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML). Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos e as investigações seguem em andamento.