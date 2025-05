Irmãos são condenados por matar bêbado com socos e golpes de skate

Segundo MPPE, os "Irmãos Silva" pegaram 18 anos de prisão, cada um, pelo homicídio praticado em Surubim, no Agreste

Justiça condenou os irmãos Silva (Arquivo)

Dois irmãos foram condenados pela Justiça pernambucana por assassinar um homem bêbado com golpes de prancha de skate.



Segundo informações do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), José Wandson Cardoso da Silva, o “Andinho do Cabelo Amarelo”, e Jolsean Cardoso da Silva, “o Jojó”, cometeram um homicídio qualificado contra José Rodrigo Silva dos Santos, de 28 anos.



O crime foi praticado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.



Durante o julgamento, analisando o "Caso dos Irmãos Silva", o Conselho de Sentença acolheu integralmente as teses do MPPE, reconhecendo as duas qualificadoras.



Assim, foi fixada pelo TJPE a pena definitiva em 18 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, para cada um dos acusados.



O Promotor de Justiça Bruno Santacatharina Carvalho de Lima, atuou no julgamento, representando o MPPE.

Como foi



Ainda de acordo com os autos do processo, o crime ocorreu em 30 de janeiro de 2023, na comunidade de Lagoa da Vaca, zona rural de Surubim, no Agreste.



“A vítima, visivelmente embriagada, foi brutalmente agredida com pedras, socos, chutes e até mesmo com uma prancha de skate. Os irmãos, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, perseguiram-na e concluíram o crime em via pública”, informou o MPPE.



O MPPE disse também que, após o assassinato, os irmãos foram vistos lavando o sangue do corpo numa caixa d’água, numa simbólica tentativa de apagar os rastros do crime.



Além disso, os réus passaram a ameaçar testemunhas oculares do delito e, em razão disso, tiveram as suas prisões preventivas decretadas no curso do processo, conforme o MPPE.