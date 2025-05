Quadrilhão volta às ruas do Recife e dá início ao São João da cidade

Quadrilhão no Recife/Imagem: Felipe Bessa

O Quadrilhão está de volta para dar início aos festejos juninos nas ruas do Recife. O tradicional cortejo será realizado na próxima sexta-feira (23), com concentração a partir das 16h no Pátio de São Pedro. De lá, 16 quadrilhas juninas, sendo 10 adultas e 6 infantis, seguem em caminhada até o Marco Zero, promovendo um verdadeiro arrasta-pé no coração da cidade.

Criado na década de 1980, o evento foi retomado com força nos anos 2000, com edições marcantes em 2011 e 2013. Agora, a iniciativa ressurge com o apoio da Liga de Quadrilhas Juninas do Recife, que busca resgatar essa tradição como uma prévia das festas de São João, reunindo grupos de sete bairros do Recife.

Durante o percurso, os quadrilheiros fazem evoluções sob o comando dos marcadores, transformando as ruas em um palco vivo de cultura popular. Considerado o maior cortejo junino do Recife, o Quadrilhão não apenas celebra a tradição, mas também fortalece o movimento cultural das quadrilhas na cidade.

Segundo Roberto Carlos, presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Recife, o evento é um marco importante. “É uma afirmação da importância do movimento de quadrilhas juninas no município. Desde 2017, com a organização da Liga, há um esforço contínuo de fortalecimento dessa cultura. É um resgate dessa brincadeira e abre oficialmente as festas de São João na cidade”, afirma.