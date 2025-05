Jovem é morta pelo pai com um tiro ao tentar defender a mãe no Sertão

Andréia Santana, de 19 anos(Reprodução/Rede social)

Uma jovem de 19 anos identificada como Andreia Santana, foi morta após ser atingida por um tiro pelo próprio pai, ao tentar defender a mãe, ex-companheira do principal suspeito do crime, identificado como Everaldo. O caso aconteceu no final da tarde deste domingo (18), no bairro de Santa Maria 1, em Ouricuri, no Sertão do estado.

Como aconteceu

Everaldo, de 50 anos, invadiu a residência de sua ex-mulher, Ana Patrícia Santana, no final da tarde deste domingo (18), em Ouricuri. A intenção dele era atirar contra a mãe de Andreia.

Na tentativa de proteger a mãe, Andreia foi atingida por um tiro. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Everaldo tentou fugir, mas foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMPE). Informações extraoficiais dão conta de que populares tentaram linchá-lo.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que foi acionado para prestar apoio à PM em uma ocorrência envolvendo uma vítima de perfuração por arma de fogo. A equipe de resgate dos bombeiros constatou a morte de Andreia.

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou, por meio de nota, que registrou o caso e a prisão do principal suspeito, pelos crimes de homicídio consumado, porte ilegal de arma e ameaça por violência doméstica.

De acordo com as informações da corporação, após a aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando a disposição da justiça. "As investigações seguem em andamento", divulgou a Polícia em nota.