Inmet aponta 11 municípios do estado em nível máximo de risco de chuva

De acordo com último boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, o risco de chuva também existe, em diferentes graus de severidade, para 133 cidades das zonas da mata norte e sul, Região Metropolitana e parte do Agreste

Previsão do Inmet para o dia 19 de maio/Reprodução/Inmet

No mais recente boletim publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 11 municípios pernambucanos estão com alerta de bandeira vermelha, o nível máximo de risco de severidade de chuvas. O alerta foi emitido no domingo e tem validade até a meia noite desta segunda.

Todos eles são da Zona da Mata Sul do estado: Água Preta, Barreiros, Escada, Gameleira, Ipojuca, Ribeirão, Rio Formoso, São José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandaré e Xexéu.

De acordo com o sistema de classificação do Inmet, a bandeira vermelha corresponde ao grau de severidade de grande perigo, com o acúmulo de água podendo superar os 100mm por dia.

Mas os riscos não se restringem aos 11 municípios. Outros 113, da Zona da Mata Sul, Região Metropolitana, Zona da Mata Norte e parte do Agreste, estão com bandeira laranja, com risco de acúmulo de água de até 100mm.

Mais 20 municípios do Agreste estão com bandeira amarela, com risco de até 50mm.