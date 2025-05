Peça de Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho ganha sessão extra no Recife

O espetáculo ganha nova data após sucesso de vendas no Teatro do Parque

Comediantes durante "Gostava Mais dos Pais"/Francio de Holanda

Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho farão uma sessão extra do espetáculo “Gostava Mais dos Pais” no Teatro do Parque, no Recife. Com ingressos praticamente esgotados para as três apresentações de 23 a 25 de maio, a nova sessão foi marcada para o dia 24, às 17h. Os ingressos estão à venda no site Eventim a partir de R$ 50.

Na peça, os atores fazem uma divertida homenagem aos seus pais, os ícones do humor Chico Anysio e Lucio Mauro. Com humor e afeto, eles abordam o peso do legado familiar, a amizade entre os dois e o desafio de se manterem relevantes em tempos digitais. A peça já passou por várias capitais e soma mais de 78 mil espectadores desde a estreia, em março deste ano.

Dirigido por Debora Lamm, com texto assinado por Aloísio de Abreu e Rosana Ferrão, o espetáculo mistura esquetes, personagens e versões dos próprios atores para discutir temas como cultura do cancelamento, fake news, envelhecimento e as barreiras do humor na atualidade.

O título da peça faz referência à frase que ambos ouviram com frequência ao longo da vida: “Gostava mais do seu pai”. Ainda assim, os dois transformam essa herança em piada e afeto, equilibrando crítica, memória e identidade artística. A produção conta com cenário de Daniela Thomas e traz projeções de imagens de arquivo dos pais dos artistas, costurando passado e presente com leveza e emoção.