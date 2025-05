Caruaru registra tremor de terra nesta sexta (16)

Caruaru estál localizada em um falha geológica conhecida por provocar tremores/Foto: Reprodução

Moradores do loteamento Parque Real, em Caruaru, foram surpreendidos por um novo tremor de terra na manhã desta sexta-feira (16), por volta das 5h. O forte estrondo e a vibração do solo despertaram principalmente os residentes próximos ao bairro Xique-Xique, mas o fenômeno também foi percebido em outras áreas da cidade.

Caruaru está situada sobre a zona de cisalhamento Pernambuco-Leste, uma falha geológica conhecida por provocar tremores de terra de baixa magnitude. Devido à pouca profundidade dos eventos, os sismos costumam ser sentidos com maior intensidade.



Em nota, o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) confirmou que suas estações registraram um tremor às 08h02 UTC (05h02 no horário de Brasília), com magnitude preliminar de 1.9 mR.



O último abalo sísmico monitorado pelo LabSis/UFRN em Pernambuco ocorreu no dia 8 de maio, em São Joaquim do Monte, com magnitude de 2.1 mR. Segundo o laboratório, os tremores têm se intensificado na cidade.



Apesar de considerados de baixa intensidade, microssismos podem anteceder atividades sísmicas de maior magnitude. O laboratório segue monitorando as atividades sísmicas em Pernambuco.