Programação da Semana S do Comércio em Olinda e Jaboatão é cancelada devido às chuvas

Decisão foi tomada em conjunto com os municípios/Foto: Reprodução/Instagram

Em razão das fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife desde a última quarta-feira (14), o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE decidiu cancelar os eventos programados para a Semana S do Comércio, que aconteceriam nos dias 17 e 18 de maio em Olinda e Jaboatão dos Guararapes.

A decisão foi tomada em conjunto com as prefeituras dos dois municípios e visa garantir a segurança do público. A medida foi adotada considerando as condições climáticas adversas e as recomendações das autoridades locais, que reforçaram a necessidade de prevenção em meio ao aumento do volume de chuvas na região.

A Semana S do Comércio é um evento tradicional que visa promover ações culturais, sociais e educativas voltadas para os trabalhadores do comércio e a comunidade em geral. A programação incluía apresentações artísticas, oficinas e atividades de lazer.

A população é orientada a seguir as atualizações meteorológicas e as orientações da Defesa Civil para garantir a segurança durante o período de chuvas intensas.