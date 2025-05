Prefeitura de Caruaru abre inscrições para concurso público

Inscrições seguem até o dia 15 de maio/Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A Prefeitura de Caruaru anunciou a abertura das inscrições de um concurso público nesta segunda-feira (12); São 36 vagas para cargos de nível médio e superior e os salários variam de R$ 1.518 a R$ 5 mil. As inscrições seguem até o dia 15 de maio de 2025

Os interessados devem se inscrever no site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). As taxas de inscrição são de R$ 72 para cargos de nível médio e R$ 97 para nível superior.

Vagas de nível superior:

Analista de Controle Interno

Bibliotecário

Engenheiro/Arquiteto especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho

Vagas de nível médio:

Auxiliar de Serviços Administrativos

Fiscal do PROCON

Inspetor Sanitário e Técnico em Arquivo

A seleção contará com prova objetiva para todos os cargos, prova dissertativa para nível superior e análise de títulos para candidatos aprovados dentro das condições do edital. As provas estão previstas para 6 de julho de 2025.