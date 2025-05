Homem é preso por depredar viatura em frente à delegacia, no Recife

O crime ocorreu na frente da Delegacia de Afogados, na Zona Oeste do Recife

O suspeito foi detido por policiais civis no local/Foto: Reprodução/Instagram

Um homem de 31 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso após vandalizar uma viatura da Polícia Civil em frente à Delegacia da 11ª Circunscrição, localizada em Afogados, Zona Oeste do Recife. O ato foi registrado por transeuntes que presenciaram a cena.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, o homem aparece segurando um pedaço de madeira enquanto quebra o vidro da porta do motorista, no lado esquerdo do veículo. Em seguida, ele destrói um dos retrovisores e causa danos ao capô da viatura.

Durante o ataque, dois homens que estavam em frente à delegacia assistem à ação sem intervir. Uma mulher que gravava o ocorrido demonstra espanto com a situação.

O suspeito foi detido por policiais civis e autuado em flagrante por dano e depredação. “Após ser capturado pela equipe policial, ele foi conduzido à delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis”, informou a Polícia Civil em nota.