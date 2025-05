DEPOMA deflagra Operação contra extração ilegal de areia no Rio Una

Draga Posicionada no Rio Una/Divulgação/PCPE

A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (DEPOMA), deflagrou a segunda fase da Operação Flumen Arenae II, que combate a extração ilegal de areia no leito do Rio Una, no município de Barreiros.

A investigação realizada pela Companhia Pernambucana de Meio Ambiente (CPRH), por meio de denúncia, constatou que o desmatamento no local é extração dos minérios de areia estavam sendo feitos de forma ilegal. "A extração de areia estava sendo feita sem licenciamento ambiental.", declarou Maviael Torchia, Diretor de Fiscalização da CPRH.

Como consequência do modo irregular de drenagem do minério, o Rio Una estava mudando sua hidrodinâmica, além de estar sendo desmatado pela contaminação do esgoto.

“Todo esse sedimento arenoso estava sendo carregado para o rio, provocando um assoreamento. Além disso, havia a contaminação dessa água. Essa extração mudou toda hidrodinâmica do rio, ou seja, todo o curso natural do rio.”

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram coletadas duas dragas, retroescavadeiras e duas pás caçambas. Um auto de infração no valor de R$ 100.000.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

A Compesa informou que a extração ilegal de areia estava comprometendo a estrutura das lagoas de tratamento de esgoto. "A retirada da areia do leito do rio também estava danificando o emissário de chegada de esgoto", afirmou o Engenheiro Civil da Compesa e Coordenador Técnico de Esgoto Mata Sul, Moaby Massena.

“Seria um dano praticamente irreparável, porque é uma tubulação de grande dimensão. É um esgoto coletado de todos os clientes de Barreiros que seria lançado no leito do Rio Una. Então, de fato, estava correndo um enorme risco de dano ambiental severo na região.” Completou Moaby.

O inquérito policial está em fase de conclusão e será enviado à Justiça de Barreiros. A operação do DEPOMA contou com a participação da CPRH, CIPOMA, Polícia Civil, COMPESA, Polícia Militar com atuação no município de Barreiros, Polícia Científica e Prefeitura da Cidade.