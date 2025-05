Mulher é esfaqueada por homem que procurava o irmão dela, em Jaboatão

Mulher ficou com ferimentos no rosto

Suspeito foi preso pela PM/Foto: Divulgação/SDS-PE

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de esfaquear uma mulher no bairro Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, nesta quinta-feira (15). Segundo informações preliminares, o alvo inicial seria o irmão da vítima, mas, ao não encontrá-lo na residência, o agressor decidiu atacá-la.

De acordo com testemunhas, o suspeito pulou o muro da casa e desferiu vários golpes no rosto e nos braços da mulher. Apesar da violência, ela conseguiu se refugiar e trancar-se dentro da casa. Populares acionaram a polícia.

O homem foi localizado nas proximidades da residência e tentou resistir à abordagem, mas foi contido pelos policiais. Com ele, foram apreendidas duas facas. Há suspeitas de que ele estivesse sob efeito de entorpecentes no momento do ataque.

Ainda segundo a PM, o suspeito já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e receptação de carga roubada.