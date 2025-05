Corpo de mulher enterrada no Agreste há quatro meses é identificado

Joseane foi vista pela última vez em dezembro de 2024 em uma academia/Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil confirmou nesta quinta-feira (15) que o corpo encontrado enterrado em Paranatama, no Agreste de Pernambuco, é de Joseane Balbino, 47 anos, desaparecida desde dezembro de 2024.

Joseane foi vista com vida pela última vez em 23 de dezembro do ano passado em uma academia localizada no bairro Aluísio Pinto, em Garanhuns. Desde então, familiares e amigos buscam informações sobre a mulher.

O momento em que Josane sai da academia, por volta das 7h, foi registrado por câmeras de segurança. Ela aparece usando uma blusa azul, calça verde e tênis preto, com o celular nas mãos. O espaço fica localizado a 650 metros da residência da desaparecida, um trajeto que levaria cerca de 10 minutos a pé.

O principal suspeito do crime, Antônio Cardoso de Freitas, morreu em um acidente de trânsito em 28 de dezembro na BR-424, também em Garanhuns.

O inquérito da Polícia Civil sobre este caso será concluído nos próximos dias.



Veja também: Pai que matou 4 filhos para se vingar da mãe é condenado a 175 anos