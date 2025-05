Pai que matou 4 filhos para se vingar da mãe é condenado a 175 anos

Crianças tinham entre 3 e 11 anos /Reprodução/Redes sociais

O júri do Foro da Comarca de Alvorada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) condenou, nesta quarta-feira (14/5), a 175 anos de prisão David da Silva Lemos, de 31 anos. A pena refere-se aos homicídios dos quatro filhos dele, com idades de 3 a 11 anos.



O crime ocorreu em dezembro de 2022, no município de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. O motivo seria uma possível vingança da mãe das crianças, de quem Davi estava separado à época dos fatos.

O conselho de sentença entendeu que três homicídios foram triplamente qualificados e um deles quadruplamente qualificado.

