Polícia encontra corpo enterrado e analisa compatibilidade com mulher desaparecida no Agreste

A vítima foi vista pela última vez saindo de uma academia/Foto: Reprodução

A Polícia Civil encontrou o corpo de uma mulher enterrado em uma área de mata no Sítio Salina, zona rural de Paranatama, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (22). A suspeita é que a vítima seja Joseane Balbino da Silva, de 47 anos, que desapareceu em dezembro de 2024.





Joseane foi vista com vida pela última vez em 23 de dezembro do ano passado em uma academia localizada no bairro Aluísio Pinto, em Garanhuns. Desde então, familiares e amigos buscam informações sobre a mulher.





O momento em que Josane sai da academia, por volta das 7h, foi registrado por câmeras de segurança. Ela aparece usando uma blusa azul, calça verde e tênis preto, com o celular nas mãos. O espaço fica localizado a 650 metros da residência da desaparecida, um trajeto que levaria cerca de 10 minutos a pé.





Um suspeito de ter cometido o crime morreu em 28 de dezembro em um acidente de carro na BR-424, também em Garanhuns.





A polícia ainda analisa os restos mortais encontrados para confirmar a identidade da vítima. A identificação oficial depende do resultado do exame de DNA, que será realizado pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.