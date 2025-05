Recife dispões de dois abrigos abertos para acolhimento da população

O abrigo CSU Bido Krause e o abrigo do Arruda já começam a receber pessoas em situação de vulnerabilidade em decorrência das chuvas no município

Abrigo da Prefeitura do Recife para pessoas que estão em vulnerabilidade por conta das chuvas/Edson Holanda/PCR

A Região Metropolitana do Recife vem sendo castigada desde o final da tarde da quarta-feira (14), com fortes pancadas de chuvas. Nesta quinta-feira (15), observando a continuidade do temporal, a Prefeitura do Recife abriu as portas de dois abrigos para acolhimento da população.

O abrigo CSU Bido Krause, localizado no Curado e o Abrigo do Arruda, são os dois locais de atendimento a famílias que não têm condições de permanecerem em suas casas nesse período de chuvas. De acordo com a PCR, cerca de 10 pessoas já se encontram acolhidas no abrigo do Arruda.

Além desses locais, o município ainda dispõe de mais 50 outras residências mapeadas pela cidade que podem servir de abrigos emergenciais temporários à população. Vasco da Gama, Ibura, Iputinga, Areias e Cajueiro, são alguns dos bairros com refúgios que podem ser ativados em função das chuvas.

Ao todo quatro mil vagas são disponibilizadas para abrigar as famílias do Recife.

Segundo a PCR, os abrigos contam com serviços de acolhimento e acompanhamento técnico por assistentes sociais e psicólogos, cadastramento, orientação para acesso a serviços e benefícios, local protegido para dormida, alimentação integral com todas as refeições, espaço para banho e higienização. Também são disponibilizados kits de higiene pessoal, toalhas, roupas de cama e kits de limpeza para auxiliar no retorno das famílias quando possível.