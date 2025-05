Chuvas no Grande Recife: Neoenergia triplica atendimento de emergência

População deve ficar atenta às orientações da Defesa Civil/Foto: Mandy Oliver/Esp.DP

Diante das fortes chuvas que atingem o Grande Recife desde a noite desta quarta-feira (14), a Neoenergia Pernambuco anunciou, nesta quinta (15), a ampliação do efetivo operacional de atuações emergenciais. Segundo a corporação, o número de equipes em campo foi triplicado, e no Centro de Operações Integradas, o efetivo em regime de plantão dobrou.

Ainda de acordo com a Neoenergia, as equipes técnicas seguem nas ruas em regime de contingência até que todas as solicitações de emergência sejam atendidas.

“A maioria dos chamados está relacionada a galhos de árvores e objetos projetados contra a rede elétrica. Em alguns casos, no entanto, o acesso às ocorrências está comprometido em virtude dos diversos pontos de alagamentos. As vias interditadas pelo nível elevado da água dificultam o deslocamento das viaturas e a atuação dos profissionais, o que pode afetar o tempo de atendimento em determinadas áreas”, informou a corporação.





A Neoenergia Pernambuco orienta que, sempre que possível, os clientes registrem ocorrências pelos canais digitais. Os contatos podem ser feitos via WhatsApp, pelo número (81) 3217-6990, pela Central de Atendimento 116, pelo site www.neoenergia.com/pernambuco ou pelo aplicativo Neoenergia Pernambuco, disponível para Android e iOS.

Independentemente do canal escolhido, é essencial informar o número da conta-contrato, para a localização do endereço e agilizar a resolução do problema.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Segurança

Com o alto volume de chuvas, a empresa também reforça algumas orientações de segurança que podem evitar incidentes:

• Nunca manuseie equipamentos elétricos com o corpo molhado ou descalço;

• Desconecte da tomada aparelhos que não estiverem em uso;

• Evite o uso de equipamentos em tomadas instaladas em paredes úmidas;

• Durante as tempestades, mantenha-se em locais fechados e seguros, longe de áreas abertas como campos, praias, piscinas e árvores;

• Dentro de casa, evite contato com objetos metálicos como fogões e canos, sobretudo se a residência estiver em área exposta;

• Antenas de TV devem ser instaladas ou retiradas apenas com tempo seco. Caso a antena caia sobre a rede elétrica, jamais tente tocá-la;

• Em caso de fios caídos na rua, mantenha distância e acione imediatamente a Neoenergia pelo 116.