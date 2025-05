Escolta de pás eólicas na BR-101 é remarcada para esta sexta (16)

As chuvas que atingem o Grande Recife nesta quinta (15) adiaram a operação do transporte das pás eólicas, cuja escolta é da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Transporte de pás eólicas/Divulgação/PRF

O transporte das pás eólicas para o Sertão de Pernambuco foi remarcado para esta sexta-feira (16). A Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela escolta do comboio, adiou a atividade, que seria realizada na manhã de hoje (15), em função das chuvas que atingem o Grande Recife.

As pás se encontram no km 94 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, e seguiriam na madrugada desta quinta-feira (15) para o km 70, próximo ao Hospital da Mulher, no Curado, de onde a operação teria início às 5h.

Nesta sexta (16), a escolta das pás eólicas deve passar no Km 70 da BR 101 entre 5h e 5h30 da manhã, conforme previsão da PRF.

As próximas escoltas, que precisarão de bloqueio da rodovia, estão previstas para ocorrer na próxima terça (20) e na quinta (22). O bloqueio ocorrerá no horário das 5 às 5h30.

No domingo (18), outra escolta está prevista, porém, por ser de menor porte, passará pela rotatória da UFPE, não sendo necessário interromper o trânsito no Curado.

“Qualquer mudança em virtude das condições climáticas será comunicada previamente”, informou a PRF.