EUA: acordo nuclear com o Irã está muito próximo de ser concluído

O principal líder supremo do Irã confirmou que seu país está pronto para aceitar um acordo com os EUA

Presidente Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan recebendo Donald Trump./ AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que Washington e Teerã estão muito próximos de finalizar acordo sobre o processo nuclear iraniano, após as ameaças feitas na véspera. Também o principal conselheiro do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, em entrevista ao canal norte-americano NBC News, confirmou que o seu país está pronto para aceitar e assinar um acordo sobre o programa nuclear iraniano com os EUA e que o governo se comprometerá a nunca construir essas armas em troca da retirada imediata das sanções econômicas.

"Ainda é possível. Se os norte-americanos fizerem o que dizem, poderemos certamente ter melhores relações, o que melhorará a situação num futuro próximo", indicou.

Shamkhani ainda afirmou que Teerã está disposto a descartar as reservas de urânio altamente enriquecido e disponibilizado somente em escala necessária para uso civil e abrir as portas aos inspetores internacionais.

As negociações entre os dois países, que não mantêm relações diplomáticas desde 1980, são as primeiras neste patamar desde 2018.

Mas, na quarta-feira (14), a pressão da Casa Banca se manteve, uma vez que o Departamento do Tesouro dos EUA aplicou novas sanções a pessoas e empresas no Irã e na China, acusados de ajudar o regime iraniano de fabricar mísseis balísticos intercontinentais. Além de impor esta semana sanções a responsáveis iranianos para travar o desenvolvimento de armas nucleares. "O Irã continua a expandir substancialmente o seu programa nuclear e realizar atividades de investigação e desenvolvimento de dupla utilização aplicáveis às armas nucleares e aos seus sistemas de lançamentos", diz o comunicado do departamento liderado por Marco Rubio.

No último domingo, Washington e Teerã concluíram uma quarta rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano, iniciadas em 12 de abril. No entanto, não anunciaram avanços significativos, mas sugeriam um otimismo cauteloso.

Atualmente, estima-se que o Irã enriquece urânio a 60%, muito acima do limite de 3,67% estabelecido por um acordo nuclear internacional de 2015, enquanto é necessário um nível de 90% para uso militar.

Em 2018, durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), os EUA se retiraram do acordo entre o Irã e as principais potências mundiais para controlar o programa nuclear iraniano.