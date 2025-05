Teto de posto de enfermagem desaba no Hospital da Restauração

Segundo o a Restauração, o desabamento de parte do teto de uma das salas do 5° andar não tem relação com as fortes chuvas que atingem o Recife desde a noite desta quarta (14)

Parte do forro de gesso desabou em um posto de enfermagem do Hospital da Restauração, no Derby/Foto: Reprodução/Redes Sociais

O teto de um posto de enfermagem do Hospital da Restauração (HR), situado no Derby, região central do Recife, desabou, na madrugada desta quinta-feira (15).

Circulam nas redes sociais imagens do um recinto com parte do teto no chão. A sala fica no 5° andar da unidade de saúde, onde funciona o Departamento de Neurocirurgia da instituição.

Procurada pelo Diario de Pernambuco, a assessoria do HR confirmou o incidente, e disse que nenhum profissional foi atingido. Ainda afirmou, também, que o desabamento não teve relação com as fortes chuvas que atingem o Grande Recife desde a noite desta quarta (14).

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

Mediante nota, o Hospital também informou que os pacientes estão sendo assistidos como de costume, e que já está trabalhando para o reparo do local. Confira na íntegra:

“O Hospital da Restauração (HR) informa que nenhum profissional foi atingido com a queda parcial do forro de gesso em um dos postos de enfermagem da instituição. A assistência aos pacientes permanece acontecendo normalmente. A área foi isolada e a equipe de Engenharia do HR está fazendo os reparos”, divulgou.