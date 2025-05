Chuva adia transporte das pás eólicas; PRF estuda nova data

As pás se encontram no km 94 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, e seguiria na madrugada desta quinta-feira (15) para o km 70 para iniciar operação

Transporte de pás eólicas/Divulgação/PRF

As chuvas que desabam sobre a Região Metropolitana do Recife adiaram a operação do transporte de pás eólicas que teria início na manhã desta quinta-feira (15). A Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela escolta do comboio, ainda não definiu a nova data.

As pás se encontram no km 94 da BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, e seguiria na madrugada desta quinta-feira (15) para o km 70, próximo ao Hospital da Mulher, no Curado, de onde a operação teria início às 5h.

O transporte de pás eólicas em direção ao Sertão de Pernambuco irá provocar uma interrupção no trânsito por 30 minutos em três dias da semana.

Aos domingos, das 7h às 7h30. Nas terças e quintas, das 5h às 5h30. A cada período por dia de interrupção na estrada, acontecerá a passagem de carretas com três pás eólicas.

O operação que seria realizada nesta quinta precisaria bloquear a contramão de um trecho da BR-101 a fim de acessar a BR-232.

A PRF pode remarcar a ação para amanhã, caso chuva diminua, ou manter o calendário de dias programados. O que faria com que a operação fosse realizada apenas no domingo, das 7h às 7h30.